Amici: dopo l’eliminazione, Thomas ricontattato da Morgan

Lo scorso sabato il pubblico di Amici ha dovuto dire addio ad uno dei beniamini di questa edizione: Thomas Bocchimpiani.

Il cantante, appena diciassettenne, ha colpito i telespettatori non solo per il suo enorme talento ma anche per la grinta e la dolcezza che gli hanno fatto meritare il soprannome di “Topolino“.

Thomas dopo Amici ricontattato da Morgan

Sono in molti a considerare questa eliminazione un’ingiustizia ed a ritenere che Thomas avrebbe dovuto invece vincere il programma.

Lui sembra però averla presa piuttosto bene ed essere pronto a guardare il futuro. Il 19 maggio uscirà infatti “Oggi più che mai”, il suo primo EP, e Thomas ora si sente pronto a raccontare tutta la verità sulla sua esperienza nel programma e su Morgan.

A Vanity Fair ha detto:

“Stanno succedendo molte cose, per ora non ho sentito nessuno stacco lavorativo e penso sia positivo. Domenica sono tornato a casa, c’erano tutti i miei parenti che mi hanno organizzato una festa. Sono dovuto ripartire dopo dieci minuti, per andare a incidere l’EP che esce in questi giorni.

In tantissimi l’avrebbero voluta in finale, il web è insorto.

Ho visto la reazione sui social. Mi fa piacere perché vuol dire che quello che ho fatto è stato apprezzato, ma io non vivo l’eliminazione come una sconfitta. Il mio percorso artistico non è finito ad Amici, anzi, ora ne inizia un altro. Fino a qui sono cresciuto e sono certo che quello che ho imparato mi servirà anche fuori.

Che cosa le sembra di aver imparato, grazie alla Scuola?

Ho acquistato maggior sicurezza sul palco e nella vita, in generale. Ho vissuto anche momenti difficili, che mi hanno rafforzato. Artisticamente sono maturato molto.

[…] Quella stessa volontà colta anche da Morgan di cui, si è visto, era l’allievo preferito. Le è dispiaciuto che se ne sia andato?

«Non lo nego. Sarebbe stato bello continuare il percorso con i due direttori artistici, lui ed Emma. Come avevano proposto a un certo punto, in puntata. Per noi della squadra dei Bianchi una sua collaborazione con Emma sarebbe stata l’apoteosi. Entrambi avevano un sacco di cose da darci, da condividere e insegnarci. Sono molto felice di aver lavorato con lui, del lavoro fatto insieme. Mi fa piacere abbia intravisto sfumature della mia personalità e abbia cercato di lavorarle, per tirarle fuori.

Avrebbe voglia di risentirlo?

«In realtà mi ha contattato subito dopo l’uscita. Mi ha fatto molto piacere parlare di nuovo con lui”.