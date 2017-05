Luca Onestini e Soleil Sorgè: lo sfogo di Cecilia Zagarrigo

Nel giorno in cui va in onda la puntata della scelta di Luca Onestini e Soleil Sorgè, la corteggiatrice che sembrava aver rubato il cuore del tronista romagnolo in pochissime esterne, Cecilia Zagarrigo, ha commentato la sua esperienza a Uomini e Donne con un post pubblicato su Instagram

Lo sfogo di Cecilia Zagarrigo dopo la scelta di Luca Onestini e Soleil Sorgè

Tra Luca Onestini e Soleil Sorgè procede tutto a gonfie vele. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, su Instagram Stories, ha scritto: “Un filo invisibile unisce coloro che sono destinati a incontrarsi, indipendentemente dal tempo, dal luogo e dalle circostanze. Il filo può tendersi o ingarbugliarsi ma non si spezzerà mai”.

Nel frattempo, ad una settimana dalla registrazione della scelta di Luca Onestini e Soleil Sorgè, Cecilia Zagarrigo che, dopo il due di picche ricevuto da Oscar Branzani, ha preso un altro palo, ha scritto:

“Sono felice a prescindere da come sia andata. Sono felice perché sono stata me stessa in ogni singola mossa. Perché ho messo l’anima in ogni singolo gesto, ho provato emozioni che da tempo non provavo, mi sono rimessa in gioco andando contro tutto e tutti, seguendo sempre e solo il mio cuore. Un grazie va a Voi redazione, sartoria, produzione, staff che mi avete fatto sentire speciale, pur non essendolo. Grazie perché mi avete aiutato a trasformare le mie paure nella mia forza”.