Tutto può succedere 2 anticipazioni sesta puntata: tra Sara e Marco scoppia la passione, tra Ambra e Giovanni spunta Stefano

Su Raiuno è tornata la famiglia Ferraro. Dopo il successo della prima stagione, su Raiuno sta andando in onda “Tutto può succedere 2” che vanta su un grande cast. Tra i protagonisti, infatti, abbiamo Pietro Sermonti, Maya Sansa e Ana Caterina Morariu, con la partecipazione di Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. La prima stagione si era conclusa con un finale aperto: tra i Ferraro c’era chi non era riuscito a fare i conti con il passato, chi desiderava con tutte le sue forze un altro figlio e chi scopre improvvisamente di aspettare il bambino. Cosa succederà invece in Tutto può succedere 2?

Tutto può succedere 2, anticipazioni sesta puntata

La sesta puntata di Tutto può succedere 2 andrà in onda domenica 21 maggio. Nel nuovo appuntamento con la fiction di Raiuno in cui vengono raccontate le vicissitudini della famiglia Ferraro, Alessandro confesserà alla moglie Cristina di aver lasciato il lavoro da rappresentante. Non riuscendo ad appasionarsi al suo nuovo lavoro, Alessandro deciderà di prendere in mano la propria vita e lanciarsi in un nuovo progetto professionae insieme al fratello Carlo.

Tra Sara e Marco, nel frattempo, la tensione è sempre più forte. I due, infatti, non riusciranno nascondere i loro reciproci sentimenti e, di fronte alla proposta di nozze della fidanzata Lucrezia, l’uomo deciderà di lasciarla per poter finalmente vivere la sua storia con Marco.

Emma, invece, dopo l’operazione, sarà dimessa e tornerà a casa dove si farà assistere da un’infermiera, Ornella. La donna, però, deciderà di lasciare il lavoro non sopportando più Ettore che, per il bene della moglie, deciderà di mettere da parte l’orgoglio e chiedere scusa alla donna.

La vita di Ambra, invece, subirà l’ennesima scossa. La ragazza, dopo aver lasciato la musica, si è trasferita a casa di Giovanni, sempre più innamorato di lei. La storia tra i due, però, dovrà superare una fortissima prova. A Roma, infatti, tornerà Stefano, l’ex fidanzato di Ambra. La ragazza deciderà d’incontrarlo all’insaputa di Giovanni che, tuttavia, riuscirà comunque a scoprirlo andando su tutte le furie. Infine, Feven sembra pronta a voltare pagina dopo la fine della storia con Carlo uscendo a cena con Valerio.

