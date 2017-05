Stash, leader dei The Kolors, torna single dopo 10 anni

Nonostante il successo otenuto partecipando ad Amici, Stash dei The Kolors era rimasto accanto alla sua fidanzata storica, la giornalista Carmen Fiorentino. Purtroppo, però, a distanza di dieni anni dall’inizio del loro amore, le strade di Stash e di Carmen hanno presto strade diverse.

STASH TORNA SINGLE DOPO 10 ANNI

Impegnato per la pubblicazione del nuovo album dei The Kolors, diventati una realtà della musica italiana dopo la vittoria ad Amici, ai microfoni del settimanale Grazia, ha annunciato di essere tornato single da poco.

“Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”.

Quello che ha legato Stah e Carmen Fiorentino è stato un amore importante che ha resistito anche alle tempeste che il cantante ha dovuto affrontare. Carmen, infatti, è stata la ragazza che ha visto Stash lottare per la realizzazione del proprio sogno che è diventato realtà solo quando insieme ai The Kolors, ha partecipato ad Amici 15, vincendo poi quell’edizione del talent con il consenso di tutti, pubblico e critica.

Ad oggi, la vita professionale di Stash non potrebbe andare meglio mmentre quella sentimentale sta attraversando un momento difficile. Tornare single dopo dieci anni non è affatto facile ma Stash sta cercando di superare tutto pensando unicamente alla sua musica e al nuovo disco che vuole essere un messaggio per i giovani.

“Non giudico, ma consiglio di prendere in mano la propria vita. Sulla copertina dell’album c’è un occhio, ispirato allo scrittore George Orwell, che per primo parlò del Grande Fratello nel romanzo 1984. Io i social li uso in modo consapevole, spesso ironizzo con chi mi segue. Ma la mia vita non è lì, e i fan lo sanno”, si legge su Grazia.

Pur avendo annunciato la fine della sua lunga relazione, il cantante resta gelosissimo della sua vita privata al punto che, commentando la proposta di matrimonio fatta da Fedez a Chiara Ferragni durante il concerto che ha tenuto all’Arena di Verona con J-Ax, il leader dei The Kolors, a Grazia, ha dichiarato: “È un amico, lo stimo e lo considero un bravo manager di se stesso. Io, però, non lo farei, sono geloso della mia privacy quasi più che della mia donna”.

GUARDA IL VIDEO DI AMICI