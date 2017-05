Uomini e donne: Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono tornati insieme!!

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano” – cantava Venditti.

Ebbene nel caso di Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato il giro non è stato neanche poi tanto grande.

La coppia di Uomini e donne infatti, non è riuscita a stare separata a lungo. A solo un mese e mezzo dalla rottura, li ritroviamo nuovamente insieme.

“Ti amo Fabio Colloricchio” – la romantica dedica di Nicole Mazzocato

La loro storia d’amore non è stata certo lineare, è fatta di tira e molla, di liti furiose e ritorni di fiamma, però pare che Fabio e Nicole riescano sempre a ritrovarsi.

“La vita ci insegna a dare importanza alle persone vere, speciali uniche e inimitabili che ti portano in un mondo reale, concreto, fantastico … se si ama, bisogna amare, abbandonandosi e lasciandosi trasportare dal nostro cuore e sentimento… perché mai ci potranno essere distanze, ostacoli, orgoglio o problemi capaci di allontanare due persone che si amano…! L’amore è irrazionale, ci fa piangere, ridere, soffrire e gioire, ci fa fare delle pazzie che purtroppo o per fortuna non tutti possono capire…! Ma di una cosa siamo sicuri io e te… l’Amore ci tiene in vita e noi vogliamo vivere…! Ti amo Fabio Colloricchio” – così Nicole ha ufficializzato la loro riappacificazione.

Una dedica dolcissima, accompagnata da una foto altrettanto romantica che mostra i due piccioncini mentre si guardano intensamente negli occhi e si sorridono.

Fabio e Nicole sembrano aver ritrovato la serenità. Tanti auguri a questa splendida coppia!