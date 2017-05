Uomini e Donne, il ritorno di Paola Frizziero: l’entusiasmo dei fans

Ricordate Paola Frizziero? Il pubblico fedele di Uomini e Donne sicuramente sì perchè Paola è stata e forse lo è ancora la corteggiatrice più amata della storia di Uomini e Donne. Arrivata nel programma di Maria De Filippi con la sua bellezza, freschezza e simpatia, la Frizziero conquistò tutti, compresa la padrona di casa.

UOMINI E DONNE, LA NUOVA VITA DI PAOLA FRIZZIERO

L’avventura da corteggiatrice di Paola Frizziero fu ricca di emozioni e colpi di scena. Paola corteggiò Salvatore Angelucci che la scelse al termine di un percorso fatto di alti e bassi. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, infatti, alternavano momenti di passione ad altri caratterizzati da accese discussioni. Nonostante tutto, i due decisero di vivere la storia d’amore lontano dalle telecamere.

La relazione tra Paola Frizziero e Salvatore Angelucci finì dopo un po’ di tempo e, successivamente, Maria De Filippi decise di proporle il trono. L’avventura come tronista, però, non fu molto fortunata per Paola che, pur essendo presa da Cristian Gallella, non riuscendo a fidarsi di lui, scelse Carmine, l’altro corteggiatore, con cui finì poco dopo.

Da allora, Paola Frizziero ha detto addio al mondo della televisione ed oggi conduce una vita semplice e serena. Il suo nome, però, in questi giorni, è tornato alla ribalta perchè una fanpage ha pubblicato una foto in cui Paola appare in compagnia di due fans. Senza trucco, con il suo splendido sorriso, Paola mostra ai fans di essere felice e serena e ancora indubbiamente bellissima.