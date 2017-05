Giulia De Lellis e Andrea Damante festeggiano il primo anno d’amore

Era il 19 maggio 2016 quando, nello studio di Uomini e Donne, Andrea Damante concludeva la sua avventura sul trono scegliendo Giulia De Lellis, preferita all’altra corteggiatrice Laura Frenna. Da quel giorno sono passati esattamente dodici mesi ed oggi, Giulia De Lellis e Andrea Damante non solo stanno ancora insieme ma sono sempre più uniti e innamorati.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE, LA DEDICA PER IL PRIMO ANNIVERSARIO

Dal 19 maggio 2016 sono cambiate tante cose per Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia è diventata la beniamina dei fans che, dopo aver seguito l’inizio della storia in tv, continuano a seguire le loro vicisittudini sui social. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono diventati delle piccole star della tv. Dopo l’avventura vissuta a Uomini e donne, sono arrivate tante opportunità professionali. Andrea, oltre ad essere tornato al suo lavoro da dj, ha partecipato anche al Grande Fratello Vip mentre Giulia, non solo segue da vicino le avventure del fidanzato ma è diventata l’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, è lanciatissima come testimonial e da poco ha aperto un canale You Tube in cui dà consigli sul make up.

Oltre al successo professionale, Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a godersi il loro amore. La coppia è sempre più felice anche se per il momento il matrimonio può aspettare. Per festeggiare il primo anno d’amore, Giulia De Lellis ha scritto sui social una splendida dedica d’amore.