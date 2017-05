L’onore e il rispetto 6: Gabriel Garko tornerà a vestire i panni di Tonio Fortebracci?

E’ appena terminata l’ultima puntata de L’onore e il rispetto 5 ma i fans si chiedono se Mdiaset deciderà di produrre anche L’onore e il rispetto 6. La fiction che ha avuto come protagonista, sin dalla prima stagione Gabriel Garko, è una delle più amate dal pubblico italiano che non ha deluso le aspettative seguendo con passione anche L’onore e il rispetto 5.

L’ONORE E IL RISPETTO 6 NON CI SARA’

Il sottotitolo de L’onore e il rispetto 5 è l’Ultimo capitolo. Prima ancora della messa in onda della quinta stagione, dunque, Mediaset aveva già deciso di non produrre una sesta stagione. Tuttavia, gli ascolti hanno dato torto ai veritici Mediaset dal momento che L’onore e il rispetto 5 è l’unica fiction Mediaset della stagione che è riuscita ad incollare davanti ai teleschermi una media di 3,5 milioni di telspettatori. Numeri importanti se si pensa ai flop di altri prodotti come Amore pensati tu, relegata in seconda serata e Solo per amore 2 con Antonia Liskova e Roberto Farnesi che con la seconda puntata ha collezionato appena di 1.7 milioni di spettatori.

Nonostante i buoni ascolti, tuttavia, sembra che Mediaset abbia deciso di chiudere definitivamente quella che, sin dalla prima stagione, è stata amatissima dal pubblico.

L’onore e il rispetto ha raccontato la storia di Tonio Fortebracci, un ragazzo che, ambizioso e con tanta voglia di avere una vita lontana dalla povertà, comincia a compiere piccoli reati fino a diventare un uomo della mafia siciliana. Con il tempo, Tonio diventa il padrino della mafia siciliana ma il salto di qualità gli fa perdere tutta la sua famiglia o almento è quello che crede. Al termine de L’onore e il rispetto 5, infatti, Tonio ha ritrovato i suoi figli e ha ottenuto la sua vendetta uccidendo Ettore De Nicola, l’uomo che gli ha ucciso la moglie.

I presupposti, dunque, per una sesta stagione de L’onore e il rispetto ci sono tutti. Mediaset, dunque, cambierà idea? Se così dovesse essere, sicuramente non sarà nell’immediato. Mediaset, dunque, cambierà idea producendo l’Onore e il rispetto 6?