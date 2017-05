Luca Onestini e Soleil Sorgè felici: le dure parole di Giulia e Cecilia

Luca Onestini e Soleil Sorgè sono finalmente liberi di vivere il loro amore alla luce del sole. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la messa in onda della puntata della scelta, sono usciti allo scoperto anche sui social. Sulla coppia, però, continuano a piovere critiche. In particolare, Luca Onestini è finito nel mirino dei fans di Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo che sarebbero state entrambe illuse dal comportamento e dalle parole del tronista.

Luca Onestini e Soleil Sorgè, la richiesta per Giulia e lo sfogo di Cecilia

Giulia Latini non ha mai creduto fino in fondo di poter essere la scelta di Luca Onestini che, il giorno della scelta, alla giovane corteggiatrice, ha spiegato così il motivo per il quale ha deciso di scegliere un’altra persona.

“Sei scesa per me al buio e io ti ho notata subito. La mia prima esterna l’ho fatta con te e il primo bacio l’ho dato a te. Hai tirato fuori la mia dolcezza e il mio lato protettivo. Ci siamo allontanati perché qualcosa si è incrinato. Oggi mi sono commosso rivedendo la nostra esterna perché so che ci siamo riavvicinati. Il problema è che io ho paura che il nostro riavvicinamento ci sia stato troppo tardi. Non sapevo come sarebbero andate le cose. Quando siamo stati una settimana fermi ho capito tante cose. Forse erano dentro di me già prima. Non lo so, ma so che sono preso da un’altra persona. Sei dolcissima, tenera, di persone come te ce ne sono poche. Non vorrei perderla una persona come te, sei una persona d’oro e vorrei che restassimo in buoni rapporti”.

Giulia Latini ha poi replicato così:

“Non è che non me lo aspettassi, ma certi tuoi atteggiamenti mi avevano dato un briciolo di speranza in più. Credevo di averti capito, ma forse mi sono sbagliata. Più volte sono andata via e più volte sei venuto a riprendermi. Sapevi come ci stavo. Ti stimo, rifarei tutto e non mi resta che ringraziarti”.

L’ultima frase di Luca, quella con cui ha chiesto a Giulia di restare in contatto, ha fatto andare su tutte le furie i fans della Latini che, a questo punto, non solo sperano che Giulia tagli ogni tipo di rapporto con Luca ma sperano di vederla sul trono a settembre.

Grande delusione anche da parte di Cecilia Zagarrigo che si è sentita ancora più illusa rispetto a Giulia per le parole che Luca continuava a ripeterle. Ai microfoni della redazione di Uomini e Donne, Cecilia si è sfogata così:

“Io ero convinta che andasse così. Sono delusa e amareggiata, mi ha presa in giro e ci è riuscito perchè poi ci casco. Lui per me le cose le ha fatte ma cosa le fai se poi… Io non capisco se sono io il problema. Che senso ha dirmi ‘tu mi sei arrivata’. Dove ti sono arrivata? Se gli piace una come lei non posso piacergli io però è strano. Cosa ho che no va? Mi mancherà tutto. Che delusione, tutto come da copione. Scelta scontata”.

