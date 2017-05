Marco dopo la scelta pensa ancora a Soleil: rivelazioni shock di Giorgia

Solo qualche giorno fa Marco Cartasegna ha scelto Federica Benincà.

I due si sono incontrati grazie a Uomini e donne, si sono innamorati pazzamente e si sono scelti con emozione ed entusiasmo.

La verità di Giorgia: Marco pensa ancora a Soleil

A gettare ombra sulla loro unione è però Giorgia Pisana, la corteggiatrice arrivata fino alla fine con Marco e Federica, ma “non scelta”.

Giorgia ha dichiarato, al blog di Isa&Chia, di essere convinta che Cartasegna in realtà fosse molto interessato ad un’altra delle corteggiatrici, Soleil Sorge – che poi come sappiamo è stata la scelta di Luca Onestini.

Marco e Soleil sono usciti in esterna ben tre volte ed il tronista sembrava molto interessato alla ragazza. Nonostante lei gli abbia poi preferito Luca, secondo Giorgia Marco sarebbe rimasto molto preso da Soleil, tanto da pensare a lei fino all’ultima puntata (e forse oltre).

“… Il giorno della scelta – ha detto Giorgia – ho capito che non aveva ancora superato il fatto che Soleil gli abbia preferito Luca, perché altrimenti si sarebbe risparmiato quella segnalazione superflua e avrebbe evitato di insinuare ancora una volta che non sapeva come sarebbe andata a finire se non si fosse tirato fuori dal triangolo…”

La Pisana ha poi aggiunto in merito al suo ultimo confronto con Marco:

“Mi trasmetteva la sensazione che stesse sbrigando una incombenza e che, se avesse potuto, lo avrebbe fatto con un messaggio. Forse non riusciva a reggere il peso dello studio, di un confronto pubblico con me, di un eventuale dissenso generale. Di sicuro non lo ha fatto per me…”