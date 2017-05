Un’incredibile decisione per Francesco Totti: farà piangere tutti i fans

Addio Francesco Totti!

Il momento che non avremmo mai voluto vedere è arrivato.

Il capitano dell’As Roma sta infatti valutando di lasciare la capitale ed a quanto dicono gli ultimi aggiornamenti sarebbe in trattativa con una squadra dall’altra parte del mondo.

Totti sbarca negli USA

Totti non si sentirebbe ancora pronto a lasciare il calcio giocato e visto che qui in Italia è sempre meno valutato dai coach a causa dell’età sarebbe pronto a sbarcare negli USA.

Ad accoglierlo ci sarebbero il Miami FC, il campionato Nasl (la Serie B americana) ed il suo amico ed ex rivale Alessandro Nesta.

La notizia non è ancora ufficiale, ma i giornali americani riportano la notizia da ieri e sembrano esserne certi.

Questa nuova esperienza potrebbe rivoluzionare completamente la vita di Francesco e della sua famiglia e molti sono gli interrogativi che si pongono.

Ilary Blasi sarà d’accordo? Come farebbe a continuare a lavorare in tv? Non dimentichiamoci che a settembre ripartirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Cosa accadrà?