Uomini e Donne, il grande annuncio di Gemma Galgani e Marco Firpo

Gemma Galgani e Marco Firpo sono la nuova coppia del trono over di Uomini e Donne. La dama è riuscita finalmente a trovare il suo principe azzurro che, dopo alcuni tentennamenti, si è finalmente lasciato andare.

Dopo la fine della storia d’amore con Giorgio Manetti, Gemma Galgani ha continuato a cercare il grande amore. In seguito ad un breve flirt con Michele D’Ambra, Gemma Galgani è tornata tra le braccia di Marco Firpo con il quale era già uscita lo scorso settembre. I due hanno così ricominciato a frequentarsi e, dopo le vacanze pasquali trascorse insieme e il weekend del Primo Maggio, i due hanno finalmente vissuto la prima notte insieme.

Marco Firpo, dopo aver considerato Gemma una semplice amica, nelle ultime settimane, ha cambiato idea e nell’ultima registrazione del trono over, Marco ha dichiarato di sentirsi un po’ fidanzato.

Ecco le anticipazioni da MariaDeFilippi.mediaset.it

Questo pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Da MariaDeFilippi.mediaset.it eccovi le anticipazioni:

Oggi, mercoledì 17 maggio, si sono registrate le nuove puntate dei Senior…

Dopo i saluti ai suoi opinionisti, Maria lancia il recall delle ultime puntate con l’ammissione delle nuove intimità fra Marco e Gemma, e del fidanzamento fra Vanni e Mariarosa che suscita la commozione di Gemma e le critiche di Tina e Giorgio. Non manca lo sfogo del post puntata: Gemma se la prende con le “interferenze” che ancora una volta fanno i due opinionisti, visto che la maggior parte delle cose belle in trasmissione le ha portate lei!”

Lo scatto di Tina e relativa interruzione è felina che la definisce una assurda presuntuosa, e spiega che dopo 9 mesi di sue storie ha “stancato” ma a lei fa comodo che i giornali scrivano di lei per una questione di “business”, e Maria viene a sapere da Tina che qualche giornale corrisponde un cachet per un servizio.

Marco è andato a Torino a casa di Gemma per tre giorni, lei entra e si dimostra gioiosa, sono sopravvissuti e a una sua precisa domanda, Marco ha risposto che si sentiva un po’ più fidanzato; Marco entra e sorride con un certo imbarazzo ma finisce per ammettere che si comportano come fidanzati anche se non lo dice per paura che le cose cambino, ma a Torino sono stati davvero molto bene e adesso è lui che la cerca!

Tina non crede a una parola di quello che sente e lo dice con chiarezza, si stanno preparando il terreno per le copertine della fine trasmissione, Maria fa notare che non sembra che lui sia interessato a tutto questo e lui riconosce che non è un grande amore, semplicemente si stanno vivendo; l’argomento tiene banco a lungo e Gianni chiede e si chiede come mai la storia che racconta Gemma non sia proprio uguale a quanto racconta Marco; lui spiega la semplicità della sua vita che contempla anche cose infantili, come fare le bolle di sapone, Gemma gliene ha regalato un kit, inoltre con lei ha scoperto una nuova sessualità.

Gianni è convinto che faccia tutto per ingelosire Giorgio, lei lo nega e non tornerebbe con lui, tanto meno lo farebbe lui, si balla.

Tina inaugura una nuova rubrica dal titolo “Scienza e natura” oggi si parlerà della mantide religiosa e una foto del “soggetto” con relative descrizioni fa capire che la parodia è ha un preciso oggetto: Gemma! Marco si diverte e accetta volentieri la foto della mantide…aggiunge che “vive tutto alla giornata e me la godo”, Gemma però non gradisce quest’ultima dichiarazione, però le si fa notare che lui non lo ha mai nascosto, per lei è una specie di virus e aveva ragione Gianni quando ha fatto questa ipotesi…