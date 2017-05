Pippa Middleton, la dieta con cui è arrivata in perfetta forma alle nozze!

Pippa Middleton ha sposato oggi il fidanzato James Matthews. La sorella di Kate Middleton è arrivata al giorno delle nozze in perfetta forma. Magrissima e raggiante ha incantato tutti nel suo splendido abito bianco. Dietro la forma di Pippa, tuttavia, c’è un segreto.

LA DIETA DI PIPPA MIDDLETON

Per arrivare in perfetta forma al giorno più bello della sua vita, Pippa Middleton, nelle ultime settimane, ha seguito rigorosamente la dieta Sirt. Già magra e con un fisico super allenato per le numerose ore che trascorre allenandosi, Pippa Middleton ha comunque deciso di seguire il regime alimentare Sirt che permette di mangiare qualsiasi cosa purchè le calorie siano distruibuite correttamente.

La dieta consiste nell’assumere 1000 calorie suddivise in tre succhi verdi e un pasto solido per i primi tre giorni. Dal quarto al settimo giorno, l’apporto calorico aumenta fino a 1500 calorie aggiungendo un ulteriore passo solido. Dalla seconda settimana, poi, si possono consumare tre pasti solidi e un succo verde.

Gli alimenti consentiti dalla dieta Sirt sono elencati nel libro “Sirt, la dieta del gene magro” di Aidan Goggins e Glen Matten e sono l’olio di oliva, le fragole, i capperi, il caffè, il cacao, la soia, il cavolo riccio e il vino rosso.

Con questa dieta, Adele ha perso 30 kg.