Rosa Perrotta verso la scelta: spunta una foto compromettente!

Il momento della scelta di Rosa Perrotta è sempre più vicino. La 28enne tronista salernitana sceglierà l’uomo della sua vita lunedì 22 maggio. Dopo un trono ricco di polemiche, Rosa sceglierà l’uomo della sua vita tra Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione. Entrambi belli e affascinanti, chi conquisterà il cuore della tronista?

ROSA PERROTTA, LA FOTO COMPROMETTENTE DI ALEX ADINOLFI

Tra Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione, i fans di Uomini e Donne fanno il tifo per il secondo. Avvocato di Caserta, è stato ribattezzato il Mariano Di Vaio di Uomini e Donne. Sin dalla prima esterna, Pietro ha conquistato Rosa che non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei suoi confronti. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, però, i fans si sono convinti che non sarà lui la scelta. Nonostante il bacio, infatti, l’esterna in cui Rosa ha presentato a Pietro il fratello e alcuni dei suoi amici, rappresenterebbe il due di picche che Tartaglione prenderà il giorno della registrazione della scelta. I fans di Uomini e Donne, infatti, sono più che convinti che Rosa si comporterà esattamente come Andrea Damante e Luca Onestini che, dopo aver presentato rispettivamente il padre e il fratello a Laura Frenna e Cecilia Zagarrigo hanno poi scelto Giulia De Lellis e Soleil Sorgè.

Il grande favorito della scelta di Rosa Perrotta, dunque, resta Alex Adinolfi che Rosa conosceva prima di Uomini e Donne. I due, tuttavia, dopo averlo ammesso, hanno assicurato di non aver mai avuto un flirt. Il feeling immediato, tuttavia, ha fatto nascere più di un dubbio e nel corso dell’ultima puntata i fans si sono detti sicuri che sarà lui la scelta di Rosa. La Perrotta, infatti, di fronte ad una foto compromettente di alex con una ragazza non solo non ha fatto una piega ma si è detta certa che tra loro ci sia solo un rapporto d’amicizia.

I fans, tuttavia, continuano a fare il tifo per Pietro Tartaglione e sono pronti a scatenare accese polemiche qualora la 28enne salernitana dovesse davver scegliere Alex.

GUARDA IL VIDEO DI LUCA ONESTINI