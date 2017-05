Il Segreto, anticipazioni dal 22 al 27 maggio: Beatriz scopre che Hernando è suo padre, Francisca sempre più perfida

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 22 MAGGIO

Lucas e Carmelo informano Severo che i vaccino sono andate distrutti. Santacruz è convinto che sia opera di Francisca ma la Montenegro si dichiara innocente. In Paese, nel frattempo, si svolge con grandissimo successo la sfilata dei costumi da bagno. Camila chiede a Matias di continuare a mantenere il segreto su Hernando e il ragazzo decide così di lasciare Beatriz.

IL SEGRETO 23 MAGGIO

Mentre Camila riesce a trovare un buon avvocato per difendere Hernando, Matias, senza dare spiegazioni, lascia Beatriz. Elias, invece, è ancora pronto a tutto per liberarsi di Hernando ed è convinto che Matias abbia aiutato per tutto il tempo Hernando. Francisca è accusata di avvelenamento. La Montenegro, però, non ha alcuna intenzione di restare a guardare e ordina a Mauricio di uccidere Puri, l’unica che sa tutto e che può incolparla. Carmelo e Severo decidono di contattare Aurora per procurarsi dei vaccini mentre Cristobal ordina ai Castaneda di farsi portare nel luogo in cui è sepolto Cristobal.

IL SEGRETO 24 MAGGIO

Alfonso e ramiro portano Cristobal nel luogo in cui è sepolto Salvator Castro. Di fronte al corpo dell’uomo, l’intendente ha una strana reazione. Puri parte per il tribunale e riesce a far perdere le proprie tracce. Severo e Carmelo, per permettere agli orfani di vaccinarsi, decidono di rinunciare alle loro quote del biscottificio. Dalla Fondazione, nel frattempo, sparisce l’anello donato da Carmelo. Sol comincia così a sospettare dell’amico Fipo.

IL SEGRET 25 MAGGIO

Don Berengario chiede a Onesimo di chiudere il negozio di Gracia. Hernando rifiuta di rivelare il nome del vero colpevole e, deciso a scontare la propria condanna, fa recapitare a Camila i documenti con cui cede a lei e a Beatriz tutti i suoi beni. Camila, però, non è ancora disposta ad arrendersi e si scontra con Elias. Durante una pesante discussione tra i due, Beatriz scopre che Hernando è suo padre. Cristobal decide di lasciare Puente Vejo. A Miel Amarga, sono tutti preoccupati per la scomparsa di Puri mentre Sol scopre che Filo ha rubato non solo l’anello donato da Carmelo alla fondazione ma anche tutti i suoi gioielli.

IL SEGRETO 26 MAGGIO

Severo accusa Francisca dela scomparsa di Puri ma la Montenegro giura di non sapere nulla. Filo, scoperta da Sol, racconta all’amica di avere una figlia gravemente malata. Elias, approfittando del dissapore nato tra Camila e Beatriz, cerca di portare la ragazza dalla sua parte. Sol racconta a Lucas della figlia di Filo. Il dottore non si fida e decide d’indagare mentre Camila chiede a Beatriz di aiutarla a scoprire la verità su Hernando.

IL SEGRETO 27 MAGGIO

Nonostante l’insistenza di Camila, Beatriz rifiuta di andare a fare visita a Hernando. Raimundo è convinta che emilia gli nasconda qualcosa su Cristobal mentre Don Berengario fa di tutto per far chiudere il negozio a Gracia. Francisca fa di tutto per recuperare la fiducia di Raimundo ma, nel frattempo, boicotta il camion con i vaccini giunto a Puente Vejo. Beatriz ha una crisi nervosa e Lucas, preoccupato che possa perdere nuovamente la parola, consiglia a Camila di ricoverarla in una clinica specializzata.