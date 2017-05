Barbara D’Urso, la confessione a cuore aperto: il dolore della conduttrice

Barbara D’Urso si è lasciata andare ad una toccante confessione nel corso dell’ultima puntata di Verissimo. Per celebrare i suoi 60 anni, la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin durante la quale ha parlato anche del suo dolore più grande.

Nonostante siano passati anni, la morte della madre è ancora un dolore vivo in Barbara D’Urso che, ai microfoni di Silvia Toffanin, non trattiene le lacrime:

“Di lei ho sempre la stessa immagine, è stata immobile nel letto per 4 anni, io ne avevo 8 e lei era immobile, con la flebo fissa nel braccio. Provo a pensare a quando facevamo delle cose insieme, ma non riesco a ricordare altra immagine se non quella. È un dolore che non si supera mai. Il lutto non l’ho potuto elaborare, perché mi è stato impedito di elaboralo. Così, l’ho cristallizzato. Ricordo che la mamma aveva le braccia ormai viola, non trovavano più le vene. Mi è stato detto ‘Andiamo in vacanza’, io sono andata in vacanza pensando che tornando avrei trovato la mamma. Invece, il 22 agosto mi svegliano di notte, mi mettono in una macchina e mi dicono che dovevamo tornare a Napoli perché la mamma si era aggravata. Ricordo quel viaggio, a metà strada cambia tutto e mi riportano in campagna dicendomi che mamma stava meglio, in realtà mio padre gli aveva detto che non c’era più e di non portarmi a casa. Io oggi vivo le bugie come un tradimento. Dopo qualche giorno mio padre mi ha detto che mamma ci aveva lasciati, per me è stato ancora più devastante, non se n’è parlato più. È continuata la vacanza, quando sono tornata a casa, sono tornata in quella stanza e il letto era intonso, perfetto, ma mamma non c’era. Il buco sta qua e ci sarà fino all’ultimo dei miei giorni”.