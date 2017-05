Beautiful, anticipazioni dal 22 al 27 maggio: l’ultimatum di Ridge a Brooke, Steffy e Liam si sposano?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

BEAUTIFUL 22 MAGGIO

Nicole, nonostante sia ancora innamorata di Zende che si trova in vacanze con Sasha, decide di andare comunque avanti e fare ancora da madre surrogata per Maya e Rick. Steffy, nel frattempo, desiderosa di cominciare una nuova vita accanto a Liam, decide di cancellare il tatuaggio della fede nuziale.

BEAUTIFUL 23 MAGGIO

Nicole, all’ultimo momento, decide di non fare più da madre surrogata per non perdere Zende che, nel frattempo, decide di tornare a Los Angeles. Nel frattempo, Steffy si fa rimuovere il tatuaggio della fede nuziale e si trasferisce a casa di Liam.

BEAUTIFUL 24 MAGGIO

Zende e Sasha stanno tornando a Los Angeles. Il ragazzo è ancora innamorato di Nicole anche se non riesce ad accettare il fatto che abbia deciso di fare ancora da madre surrogata. Nicole confida a Rick e Maya di non voler perdere Zende e così va in aereoporto per parlare con lui dove, però, lo trova tra le braccia di Sasha. Liam e Steffy, invece, sono sempre più felici.

BEAUTIFUL 25 MAGGIO

Alla Forrester, Quinn, con l’aiuto di Wyatt e Ivy sta organizzando la sfilata durante la quale intende dedicare uno spazio agli abiti e uno ai gioielli. Ridge, però, la considera una pessima idea e rifiuta di lavorare con lei.

BEAUTIFUL 26 MAGGIO

Kate va a trovare Brooke la quale le confida che il matrimonio con Bill è saltato per l’arrivo di Ridge. In quell’istante arriva Bill che si dice pronto a sposarla il giorno stesso ma Brooke è ancora più dubbiosa e così Bill decide di concederle ancora del tempo. Arriva così Ridge che cerca di convincerla, ancora una volta, a scegliere lui e R.J.

BEAUTIFUL 27 MAGGIO

Katie chiede aiuto ad Eric per far ammettere Will in una prestiogosa scuola. Zende cerca di farsi perdonare da Nicole la quale gli rivela di aver deciso di non fare più da madre surrogata per Rick e Maya la quale si sente in colpa per aver provocato la rottura tra Nicole e Zende. Quinn, nel frattempo, chiede a Steffy di sostenere il suo lavoro fino al ritorno di Eric.