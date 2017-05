Belen e Stefano tornano insieme? Il colpo di scena nella puntata di Selfie di questa sera

Belen e Stefano, nonostante non stiano insieme più insieme da più di un anno e la Rodriguez sia felicemente fidanzata con Andrea Iannone, continuano ad essere al centro del gossip. I due ex coniugi, infatti, stanno alimentando nuovamente i rumors sul loro rapporto dopo essere tornati a lavorare insieme nella nuova edizione di Selfie – Le cose cambiano. Proprio nella puntata dello show di Simona Ventura, in onda questa sera, il matrimonio di Belen e Stefano tornerà al centro dell’attenzione.

BELEN E STEFANO, IL DESIDERIO DI PLATINETTE

Dopo aver fatto sognare i fans con la nascita del piccolo Santiago e il successivo matrimonio, Belen e Stefano hanno deciso di separarsi. Una decisione che ha spiazzato i fans che credevano che l’amore tra i due sarebbe durato per sempre. Dopo diversi mesi, Belen ha ritrovato l’amore accanto ad Andrea Iannone mentre Stefano De Martino risulta essere ufficialmente ancora single.

Nonostante il matrimonio sia finito, Belen e Stefano sono riusciti a mantenere un rapporto sereno soprattutto per amore di Santiago per il quale farebbero qualsiasi cosa. Nella puntata di Selfie – Le cose cambiano, Belen e Stefano saranno i protagonisti inconsapevoli di una pagina di gossip.

Platinette, giudice di Selfie insieme a Tina Cipollari, Alex Belli e Pamela Camassa, nel corso della puntata, confesserà a tutti di sperare in un ritorno di fiamma di Belen e Stefano. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, sembra che i due abbiano chiarito che non ci sarà alcun ritorno di fiamma.

Nel frattempo, Maurizio Costanzo, all’interno della propria rubrica sul settimanale Nuovo, ha definito la storia di Belen e Stefano una “soap opera”:

“Il gioco che portano avanti piace al pubblico che li segue e fa il tifo per l’uno o per l’altra. Non stupisce che le battutine che si sono scambiati davanti alle telecamere scatenino il gossip e facciano sognare chi spera in un loro riavvicinamento. La loro storia rappresenta una sorta di telenovela che tiene incollati allo schermo i telespettatori”.

