Emma Marrone, la splendida dichiarazione d’affetto è proprio per lui!

Emma Marrone spiazza tutti lasciandosi andare ad una dolce dedica sui social. Mentre i fans continuano a sognare il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Emma Marrone pensa al suo lavoro. Attualmente, la cantante salentina è molto concentrata sul suo ruolo di coach della squadra bianca di Amici. Generosa e sempre pronta a fare di tutto per realizzare i sogni dei suoi ragazzi, dopo la semifinale di Amici 2017 al termine della quale il cantante della sua squadra, Mike Bird, è stato eliminato, Emma ha scritto una bellissima dedica.

EMMA MARRONE, LA DICHIARAZIONE D’AFFETTO PER MIKE BIRD

Nonostante sia arrivata a guidare la squadra bianca solo dopo l’addio di Morgan ad Amici, Emma Marrone è riuscita ad instaurare uno splendido rapporto con i ragazzi. Con Mike Bird, in particolare, nonostante qualche incomprensione, ha instaurato un rapporto di stima e affetto reciproco.

Triste per non essere riuscita a portare anche Mike, oltre a Sebastian Melo, in finale, Emma ha voluto scrivergli una splendida dedica: “Grazie Mike Bird, è stato davvero bello conoscerti e lavorare con te. Ti auguro di trovare la tua strada e di avere sempre il coraggio di dire ciò che pensi e di fare ciò che sentì. Il talento è un dono, la coerenza è una scelta, non mentire mai a te stesso…alla musica…canta con il cuore pieno di gioia e di verità…TI VOGLIO BENE”.

La replica di Mike è arrivata subito: “Sei una persona rara, da preservare con gelosia. Ti voglio bene Emma”.

La collaborazione tra Emma Marrone e Mike Bird, tuttavia, potrebbe continuare anche dopo Amici. Nei giorni scorsi, la cantante salentina ha comunicato a Mike dell’interesse della casa discografica Universal nei suoi confronti. I fans hanno notato come si tratti della stessa casa discografica di Emma. La cantante salentina e il cantante di Amici, dunque, collaboreranno anche dopo il talent show di Maria De Filippi?