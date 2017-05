Rosa Perrotta ha scelto Pietro Tartaglione: tutte le foto e la dichiarazione d’amore della nuova coppia

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono la nuova coppia del trono classico di Uomini e Donne. E’ appena terminata la registrazione durante la quale la 28enne salernitana ha scelto il ragazzo che, sin dalla prima esterna, le ha fatto battere il cuore sin dal primo minuto.

ROSA PERROTTA HA SCELTO PIETRO TARTAGLIONE

La scelta che i fans aspettavano è arrivata. Rosa Perrotta ha scelto Pietro Tartaglione che, oltre ad aver conquistato il cuore della tronista, ha letteralmente fatto breccia anche nel cuore dei telespettatori che tifavano in massa per lui. Nel corso dell’ultima puntata del trono classico, però, complice un bacio passionale con Alex Adinolfi, molti fans temevano che la scelta di Rosa sarebbe ricaduta sull’attore. La Perrotta, invece, non ha deluso le aspettative dei fans scegliendo il bell’avvocato di Caserta che, a sua volta, ha ampiamente dimostrato di aver perso la testa per Rosa.

Bellissima ed elegantissima, Rosa è arrivata nello studio di Uomini e Donne vestita con un abito lungo dorato. Ad accompagnare Rosa c’erano la madre e i due fratelli di cui uno ha già conosciuto Pietro in una delle ultime esterne. Come sempre, si è partiti dai momenti più belli e dalle ultime esterne. Poi arriva il momento della fatidica scelta.

Il primo ad entrare è Alex. Rosa annuncia che non è lui la scelta spiazzando letteralmente, come scrive lo staff della pagina ufficiale di Rosa, Gianni Sperti che afferma di aver cambiato idea su di lei e l’abbraccia. Arriva poi il turno di Pietro che appare visibilmente emozionato e ansioso di conoscere il nome. Il bell’avvocato non riesce a nascondere la paura di non essere la sua scelta ma quando Rosa fa il suo nome si scioglie. Sulla nuova coppia scendono i petali di fiori. Rosa e Pietro ballano sulle note di Mina e si scambiano un lungo bacio.