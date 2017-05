Barbara D’Urso spiazza tutti: pubblica un selfie su Instagram con LEI!

Barbara D’Urso ha spiazzato i suoi followers pubblicando su Instagram una foto in compagnia di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Una foto normalissima se non fosse che tra Carmelita e Paolo Bonolis non c’è un rapporto idilliaco.

BARBARA D’URSO, PACE FATTA CON PAOLO BONOLIS?

Barbara D’Urso e Paolo Bonolis, durante i mesi in cui è andato in onda Avanti un altro, sono stati i protagonisti di una saga televisiva che ha appassionato il pubblico. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, nella sua trasmissione, è sempre stata attenta a non passare la linea a Paolo Bonolis, cosa che invece ha sempre fatto con Gerry Scotti e le sue trasmissioni.

Oggi, però, la D’Urso sembra aver messo fine alla diatriba con Paolo Bonolis. Su Instagram, infatti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha pubblicato un selfie in compagnia di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. “Cercare un chiarimento è segno di intelligenz”, ha scritto la D’Urso.

Un segnale di pace, dunque, tra la nostra Barbarella e Paolo Bonolis? Forse, anche se il pubblico avrebbe gradito un selfie in compagnia di Paolo.

Cercare un chiarimento è segno di intelligenza 👭 #ledonnelosanno @soniabrugi Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Mag 2017 alle ore 09:58 PDT

