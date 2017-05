Desirée Popper infuriata: le accuse a Mattia Marciano

Desirée Popper ha deciso di abbandonare il Trono di Uomini e Donne senza scegliere e questa sua presa di posizione le è costata una valanga di critiche.

Sono in molti ad aver messo in discussione l’ormai ex tronista e la sua onestà. C’è infatti chi pensa che abbia partecipato allo show solo per mettersi in mostra ed ottenere popolarità.

Desirée Popper contro Mattia

La Popper ha invece motivato il suo abbandono dicendo di aver provato a conoscere i corteggiatori ma di aver poi capito che nessuno di loro era quello giusto.

Grande delusione per i telespettatori, che speravano lei scegliesse Mattia Marciano, corteggiatore che sembrava davvero interessato a lei.

Le apparenze a volte ingannano però e Desirée si è presto ricreduta sul conto del ragazzo. Poco dopo la fine del trono infatti, Mattia è entrato in una nota agenzia di moda e spettacolo ed ha iniziato a frequentare molto assiduamente Giulia Latini, un’altra corteggiatrice del programma.

Che Mattia fosse solo alla ricerca di “#business”? Questa l’accusa che gli è stata rivolta dai fans.

Marciano non sembra però dar minimamente peso ai commenti ed alle critiche della gente, ma cosa penserà della presa di posizione di Desirée?

In seguito ad una gita a Napoli di Mattia e Giulia, l’ex tronista sembra essersi davvero infuriata con il ragazzo ed in preda all’ira avrebbe deciso di mettere un like ad un commento lasciato da un fan sui social di Marciano.