Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: è amore, la coppia a spasso per Roma dopo la scelta

E’ amore tra Rosa Perrotta e Simone Tartaglione. La tronista salernitana ha scelto il bell’avvocato di Caserta seguendo il cuore e la testa. Pietro, infatti, rappresenta l’ideale di uomo che Rosa stava cercando. La scelta ha così messo d’accordo tutti, pubblico e opinionisti.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE, SCOPPIA L’AMORE

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno emozionato tutti con una scelta che è stata eletta la più bella della seconda parte della stagione. I fans della nuova coppia di Uomini e donne non dovranno aspettare molto per vederla in onda. La scelta di Rosa e Pietro, infatti, dovrebbe essere trasmessa tra mercoledì e giovedì.

Nel frattempo, il sito Isa e Chia ha pubblicato le anticipazioni dettagliate della scelta di Rosa e Pietro descrivendo anche il bellissimo discorso fatto dalla Perrotta a Tartaglione:

“Quando sei sceso da quelle scale ho detto subito a parenti ed amici di guardare la puntata che avrebbero trasmesso a breve perché era arrivato un ragazzo di nome Pietro. Sei molto bello ma dei bei ragazzi non ce ne facciamo nulla, quando invece una persona è più bella dentro che fuori, nonostante l’involucro, allora è interessante. Mi hai corteggiato da donna, mi hai fatta sentire desiderata, amata, quando riguardavo le nostre esterne la sera vedevo una Rosa diversa, che mi piaceva, una Rosa che non vedevo da tempo. Sei sceso tardi…però l’hai fatto! Quando ci siamo visti la prima volta mi dissi che tu eri la persona raffinata ed elegante che avevo descritto nel video e ad oggi avrei potuto risparmiare un sacco di parole e descrivere il mio uomo ideale dicendo solo “Pietro!”.

Subito dopo la scelta, la nuova coppia è stata già beccata in giro per le strade della capitale. Il Vicolo delle News, infatti, ha pubblicato le prime foto di Rosa e Pietro subito dopo la scelta. Si tratta di immagini in cui i due piccioncini sono molto affiatati e, come si legge nel Vicolo, potrebbero far parte di un momento post scelta che la redazione di Uomini e Donne potrebbe dedicare ai fans.