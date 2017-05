Strage al concerto di Ariana Grande: il dolore dell’artista

Il concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena si è trasformata in una strage. Alle 22.35 ora locale (le 23.35 ora italiana), quando il concerto di Ariana Grande era appena terminato, un’esplosione ha causato decine di morti e feriti.

IL CORDOGLIO DI ARIANA GRANDE E DELLE STAR INTERNAZIONALI

La Manchester Arena era piena di adolescenti, fans della star americana. Il bilancio è davvero tragico: 22 morti e 59 feriti. L’attacco è opera di un kamikaze come ha confermato lo polizia che parla di un «attentatore che aveva con sé un dispositivo che ha fatto detonare».

Ariana Grande ha espresso su Twitter il suo dolore per quanto accaduto: “Sono distrutta. Dal profondo del mio cuore mi dispiace. Non ho parole”.

“I miei pensieri, le mie preghiere e lacrime per coloro che sono stati colpiti dalla tragedia di Manchester stanotte“, ha scritto Taylor Swift.

Katy Perry parla di “cuore spezzato per le famiglie, cuore spezzato per Ari, cuore spezzato per lo stato di questo mondo”.

Queste, invece, sono le parole di Nicki Minaj: “Il mio cuore è ferito per mia sorella Ariana e tutte le famiglie coinvolte d questo tragico evento. Persone innocenti sono state uccise. Sono tanto addolorato”.

“Senza parole. Non riuscirete mai a sconfiggere la vita e la musica. Preghiamo per le vittime di Manchester“, scrivono i The Kolors.

“Gli occhi scuri come il cuore. Ci strappano via la vita e riempiono i sogni di paura“,fa eco Lele.

“Un risveglio doloroso … la rabbia e il dolore .. la paura” è il messaggio di Emma Marrone.

“Svegliarsi e scoprire che la musica viene strumentalizzata per ferire e uccidere. Ancora. Non ci sono davvero parole” scrive Annalisa Scarrone.

