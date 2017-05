Uomini e Donne, una coppia si è detta addio 3 giorni dopo la scelta: l’annuncio

Dopo soli tre giorni dalla scelta, la coppia di Uomini e Donne si è detta addio. L’annuncio è arrivato proprio nello studio di Uomini e Donne dove i due protagonisti della storia si sono conosciuti e innamorati lasciando insieme lo studio.

I protagonisti della storia sono l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giovanna e Francesco. I due, dopo essersi frequentati per un po’, avevano lasciato insieme il programma per potersi vivere lontano dalla telecamere. Dopo soli tre giorni, però, lui è sparito.

Ecco cosa si legge sul sito MariaDeFilippi.mediaset.it:

Un filmato propone la storia di Giovanna e Francesco che hanno lasciato insieme la trasmissione, entra lei ma non sorride e Maria anticipa che le cose non sono andate bene, dopo tre giorni lui è sparito! Giovanna racconta che non lo sentiva mai e lui ha ammesso che la distanza lo ha “raffreddato” e forse ha fatto una scelta affrettata; quando Giovanna vede in onda la trasmissione della loro uscita gli scrive un messaggio incredula che sia tutto diverso e lui le risponde, scusandosi, che si è rimesso con la sua ex, quindi forse c’era sempre stata!

Quando lui entra spiega che la sua fidanzata non è italiana, si erano lasciati in ottobre per motivi famigliari di lei, è tornata in Italia per lui non ha capito più niente! Anna lo accusa di aver preso in giro Giovanna e lo sostengono tutte le signore del parterre, Maria la invita a rimanere per incontrare la persona giusta.