Belen Rodriguez incinta? A colazione con Iannone spunta la foto sospetta

Belen Rodriguez aspetta un figlio da Andrea Iannone? I rumors sono esplosi dopo la pubblicazione di un video sull’Instagram Stories della showgirl argentina in cui i followers hanno notato un dettaglio sospetto. Belen, che non ha mai nascosto il desiderio di diventare ancora mamma, è dunque in dolce attesa?

BELEN RODRIGUEZ IN DOLCE ATTESA? LA FOTO SOSPETTA

I followers, sempre molto attenti, nel guardare un filmato pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram Stories, hanno notato un farmaco che, solitamente, viene prescritto alle donne in gravidanza. Nel video in questione, la showgirl argentina mostra il suo fidanzato, Andrea Iannone, intento a fare colazione. Nel filmato, però, i followers più attenti hanno notato un dettaglio ovvero una scatolina bianca contenente un farmaco che viene assunto dalla donne in dolce attesa come si vede nella foto di Isa e Chia.

Al momento, tuttavia, non c’è alcuna conferma della gravidanza della showgirl argentina che, tuttavia, spera di regalare presto un fratellino o una sorellina a Santiago. sicura dell’amore che prova per Andrea Iannone e che il pilota, a sua volta, prova nei suoi confronti, Belen, ai microfoni di Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 27 maggio, ha svelato di volere almeno altri due figli.

“Sono sempre stata molto impulsiva. Prima scambiavo il sentimento reale con le emozioni. Adesso prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza. Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.

