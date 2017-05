Myriam Catania mamma: l’ex moglie di Luca Argentero ha partorito

Myriam Catania è diventata mamma. L’ex moglie di Luca Argentero ha dato alla luca il suo primo figlio, avuto dal suo attuale compagno,il pubblicitario Quentin Kammerman.

MYRIAM CATANIA MAMMA

Nessun annuncio in grande stile per Myriam Catania che è sempre stata molto gelosa della sua vita privata. Ad annunciare la nascita del bambino, Jacques, questo il nome scelto da mamma Myriam e papà Quentin per il loro primo figlio, è il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcune foto particolari dei neo genitori.

A pochi giorni dal parto, Myriam Catania e il suo compagno sono stati pizzicati per le strade di Roma, intenti a godersi la prima passeggiata in famiglia. Felici, innamorati e molto passionali: nelle foto pubblicate dal noto settimanale di gossip, infatti, a causa del vento, il vestito indossato dalla neo mamma si solleva che mostra un lato B assolutamente perfetto nonostante il recente parto.

Quello di Myriam Catania è uno splendido quadro di famiglia. L’attrice e doppiatrice, dopo dieci anni d’amore con Luca Argentero che è stato il primo a sapere della sua gravidanza, è finalmente riuscita a coronare il sogno di diventare mamma. Accanto al nuovo compagno ha ritrovato la serenità per dare il via ad un progetto importante.

Un sogno, quello di avere un figlio, che ha anche Luca Argentero che potrebbe realizzare con la compagna Cristina Marino.