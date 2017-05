Rosa Perrrotta e Pietro Tartaglione sono già in crisi? Le foto della verità

Il giorno della scelta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è arrivato. La tronista salernitana e il bel corteggiatore di Caserta si sono scelti nella registrazione di lunedì 22 maggio. Senza indugiare troppo, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di mandare in onda la fatidica puntata che, salvo colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe essere trasmessa tra oggi e domani.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE, IL POST SCELTA

La scelta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è stata molto emozionante. Alla presenza della mamma e dei fratelli, Rosa ha scelto Pietro, colui che la tronista ha definito il grande amore. Il bell’avvocato è riuscito, esterna dopo esterna, a corteggiarla e a conquistarla facendola sentire una vera donna. Da lunedì 22 maggio, dunque, è iniziata la favola d’amore di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Sui social, però, alcuni fans, hanno rumoreggiato al punto da considerare già in crisi la coppia. Sarà davvero così?

Subito dopo la registrazione della scelta, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati beccati in giro per le strade di Roma insieme alla redazione. E’ probabile, dunque, che i due abbiano girato un post scelta. Dalle prime immagine che stanno circolando sul web, è evidente come Rosa e Pietro siano molto presi l’una dall’altro. Tuttavia, la pagina ufficiale della tronista ha pubblicato una foto in cui è bastato vedere Rosa e Pietro in aereo, intenti a sistemare le ultime cose, per scatenare nuovi rumors.

“Sarà la foto ma non li vedo cosi coinvolti. Cavolo, ad un giorno dalla scelta, dovrebbero stare qunto meno abbracciati a tenersi per mano..questi uno guarda la borsa e l’altra le unghie..da premettere che io li amo ma mi sa tanto il riepilogo di Teresanna e Antonio” – scrive una fan a cui rispondo altri fans difendendo la coppia.

Rosa e Pietro, tuttavia, sono felici e stanno bene insieme. Per la gioia dei fans, inoltre, dovrebbero girare un dopo scelta che potrebbe andare in onda l’ultima settimana di programmazione di Uomini e Donne prima dell’estate.

