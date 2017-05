Uomini e Donne, Mattia Marciano e Giulia Latini: è scoppiato l’amore?

Mattia Marciano e Giulia Latini sono stati due dei grandi protagonisti della stagione di Uomini e Donne, ormai agli sgoccioli. Entrambi, infatti, hanno coltivato il sogno di uscire dal programma di Maria De Filippi con l’amore ma sia per Mattia che per Giulia, l’avventura nel trono classico si è conclusa nel peggiore dei modi.

UOMINI E DONNE, MATTIA MARCIANO E GIULIA LATINI SOLO AMICI

Mattia Marciano e Giulia Latini si sono conosciuti durante la loro avventura come corteggiatori. Mattia, dopo essere uscito sia con Desirèe Popper che con Rosa Perrotta, ha preferito corteggiare la tronista brasiliana per la quale ha poi perso la testa. Marciano, infatti, di fronte alla decisione di Desirèe di lasciare il trono senza scegliere, ha avuto una durissima reazione mentre Giulia Latini, pur restando delusa dalla scelta di Luca Onestini che le ha preferito Soleil Sorgè, è riuscita a mantenere la calma.

Mattia e Giulia, finita l’avventura a Uomini e Donne, si sono visti prima a Napoli e poi a Roma. I due hanno trascorso intere giornate insieme anche in compagnia di ex protagonisti del trono classico come Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Le foto di Mattia e Giulia insieme hanno fatto il giro del web al punto che molti fans si sono chiesti se tra i due sia nato l’amore.

A rispondere a tale domanda sono proprio i due ex corteggiatori di Uomini e Donne che, sui social, hanno garanito ai fans di essere solo amici.

