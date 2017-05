Ariana Grande: dopo il terribile attentato, il bel gesto della cantante

Martedì 23 Maggio è stata scritta un’altra brutta pagina della storia.

A Manchester, quella che sembrava una serata come tante, fatta di risate, musica e persone riunite per amore del loro beniamino si è trasformata in un incubo.

Ariana Grande sconvolta e vicina ai familiari delle vittime

I fan di Ariana Grande presenti al concerto sono stati infatti attaccati da un kamikaze, che si è fatto saltare in aria in mezzo alla folla.

22 morti e 59 feriti, il tragico bollettino, che ha visto volare in cielo anche molti bimbi.

Fatti che sconvolgono e sotto shock è anche la stessa Ariana Grande, che tornata negli Stati Uniti non riesce a smettere di pensare a ciò che è successo.

“E’ sconvolta – ha rivelato una fonte vicina alla cantante a TMZ – Non riesce a credere che sia successo davvero. Ha trascorso la notte a piangere insieme ai ballerini, preoccupata per i suoi fan”.

La Grande ha deciso di sospendere il tour mondiale perchè al momento “non è nella condizione di esibirsi per nessuno” ed ha espresso la volontà di pagare i funerali delle vittime dell’attentato manifestando la propria vicinanza alle loro famiglie.