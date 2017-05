Barbara D’Urso, attacco al vetriolo di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini punta il dito contro Barbara D’Urso. Il direttore del settimanale Chi, nel numero attualmente in edicola, si scaglia contro la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. La reazione di Signorini è dovuta alle parole rilasciate da Barbara D’Urso nel corso dell’intervita concessa ai microfoni di Silvia Toffanin nell’ultima puntata andata in onda di Verissimo.

Ai microfoni di Verissimo, di fronte ai rumors che vorrebbero Massimo Giletti alla conduzione di Domenica Live, Barbara D’Urso ha commentato così:

“Domenica Live la farò fino ai 90 anni, ne approfitto per rispondere a quegli stolti che ogni tanto dicono che andrò via e arriverà questo o quello. Domenica live è mia e lo rimarrà per sempre”.

Tali dichiarazioni non sono affatto piaciute ad Alfonso Signorini che ha commentato le parole di Barbara D’Urso con un lungo editoriale pubblicato sull’ultimo numero del settimanale Chi.

“Ora io non entro nel merito della suprema bravura o della cialtroneria della conduttrice: ognuno riguardo alla D’Urso, come su chiunque altro, è libero di pensarla come vuole, e ci mancherebbe” scrive Signorini: “Ma in quel discorso ci sono due concetti che mi inquietano non poco: “mia” e “per sempre”.

Vorrei ricordare che il concetto di proprietà di un programma è quanto di più antidemocratico possa esistere. Intanto perché un programma non è solo di chi lo conduce, ma anche (se non soprattutto) di chi lo fa, a cominciare dagli autori. E poi fa la sua parte anche chi sceglie di guardarlo e di apprezzarne i contenuti, cioè il pubblico. Certo tutto questo cozza con il protagonismo del conduttore, ma vorrei ricordare alla signora D’Urso che la tv non è di nessuno, che la storia del piccolo schermo è piena di volti che si sono accesi e che si sono spenti nel giro di poco, pochissimo tempo. Qualcuno, poi, come lei, è più bravo di altri, porta a casa gli ascolti (i veri e unici padroni del palinsesto) e resiste nel tempo, ma nulla è per sempre. Neppure per loro. Nella mia vita ho conosciuto tante persone talmente convinte della loro eternità che hanno sacrificato l’amore dei figli, l’amore di un compagno, il rispetto della propria dignità in nome del successo e che oggi sono cadute nell’oblio. Come è giusto che sia”.