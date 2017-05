Emma Marrone compie 33 anni: arrivano gli auguri più belli e più attesi

Emma Marrone compie oggi 33 anni. La cantante salentina ha iniziato a festeggiare il suo 33esimo compleanno ieri sera. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, Emma Marrone ha fatto una diretta su Instagram ricevendo gli auguri dei suoi fans e scartando il regalo della sua amica Francesca Savini.

EMMA MARRONE, GLI AGURI PIU’ BELLI PER IL COMPLEANNO

Come promesso, questa mattina, Emma Marrone ha pubblicato sui social la sua prima foto da 33enne.

“La cretina in mezzo ai numeri sono io … mi sono svegliata sommersa da così tanto affetto che non faccio altro che piangere dall’emozione…grazie di vero cuore a tutti… io vi prometto che continuerò a vivere forte… ad amare forte… a cantare forte… come se non ci fosse un domani”, ha scritto Emma. La foto ha ricevuto tantissimi like tra cui anche quelli della sorella e della madre di Stefano De Martino.

Il ballerino napoletano, almeno sui social, non si è ancora palesato. Farà gli auguri ad Emma di persona? In attesa di scoprirlo, per la cantante sono arrivati degli auguri davvero speciali ovvero quello della sua amica e manager Francesca Savini che, per la Marrone, è ormai una sorella.

“Mia adorata @real_brown … vivi,credici sempre, crea, ama e fallo sempre a testa alta come tu sai fare. Ti auguro di guardare e andare sempre oltre le difficoltà e tutti i ciuste’ che saltuariamente si presentano nel tuo cammino, ma soprattutto ti auguro di farlo sempre col sorriso, la signorilità e la forza che ti contraddistinguono. Felicissima e onorata di far parte della tua vita e fiera di affiancarti (e talvolta assecondarti) ogni giorno nelle tue sane follie. Buon compleanno ciusteino, ti voglio un bene immenso che a parole non si può spiegare, ma credo di potertelo dimostrare a fatti almeno. Franci”.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti poi dai fans che, in queste ore, stanno inondando la pagina Facebook e Instagram di Emma con messaggi ricchi di affetto e gratitudine per le emozioni che, ormai da anni, Emma regala con la sua voce e la sua musica.