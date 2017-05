Gracia De Torres: “Tutte le mie foto sono modificate, ho cellulite e macchie”

Gracia De Torres, la splendida modella spagnola che, nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi è stata ammirata per la perfezione del lato B, lancia un messaggio a tutte le ragazze che la seguono sui social.

GRACIA DE TORRES, L’IMPORTANTE MESSAGGIO PER LE FANS

Su Instagram, Gracia De Torres è seguitissima sia dagli uomini che dalle donne. Le ragazze, in particolare, ammirano la sua bellezza e la perfezione del suo corpo, snello e muscoloso al punto giusto. Tuttavia, Gracia lancia l’allarme e invita le sue followers e non credere a tutto ciò che vedono. Nelle foto che posta sui social, Gracia è sempre perfetta ma la modella svela il trucco: le sue foto sono tutte scattate da fotografi professionisti e di conseguenza si tratta di scatti ritoccati.

“Non sono perfetta, non siamo perfetti.

Ho cellulite, strie, imperfezioni nel viso, macchie, insomma tutto quello che ogni donna ha. Ci tengo a dire che la maggiore parte delle mie foto sono professioniste (questo vuole dire che hanno un piccolo ritocco).

Ci tengo a dire, sopratutto a le ragazze più giovani, che la perfezione NON ESISTE.

Ma quello che è puro, sincero e vero è l’amore. Amatevi più di ogni cosa perché nessuno lo farà per noi”.

La rivelazione di Gracia De Torres è stata particolarmente apprezzata dalle sue fans che ammirano il suo coraggio. Anche con la cellulite e le piccole imperfezioni, però, scommettiamo che Gracia sia sempre bellissima.