Fedez e Chiara Ferragni, salta il matrimonio? Colpa della mamma manager

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni rischia di naufragare ancora prima di essere celebrato. Dopo la meravigliosa proposta di nozze fatta dal rapper alla fashion blogger più famosa del mondo nella romantica cornice dell’Arena di Verona, i fans della coppia più social del momento speravano di conoscere preso la data del matrimonio che, tuttavia, per ora non c’è ancora. Alcune tensioni in famiglia, infatti, starebbero provocando dei problemi ai due innamorati.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, LA MAMMA DEL RAPPER CREA PROBLEMI?

Secondo quanto rapporta il settimanale Nuovo, la signora Tatiana, mamma e manager di Fedez, non vedrebbe di buon occhio il matrimonio tra il figlio e Chiara Ferragni. Il motivo? Sposando la famosa fashion blogger che vive a Los Angeles, anche Fedez sarebbe costretto a trascorrere molti mesi negli Stati Uniti. Una possibilità che non fa stare traquilla mamma Tatiana: “Non ci sta – si legge sul giornale diretto da Riccardo Signoretti – vuole mettere le cose in chiaro prima che sia troppo tardi”.

A complicare ancora di più la situazione sarebbero gli amici di Chiara Ferragni che non considererebbero Fedez la persona giusta per lei:

“Alcuni amici di Chiara – fa sapere Novella 2000 – che come lei spopolano su Instagram come influencer di look e tendenze, non fanno altro che parlare male di Fedez, ritenuto troppo “tamarro” per una ragazza come lei, famosa nel mondo per i consigli di stile e moda”.

“Questi amici – si legge ancora – alcuni presenti ai festeggiamenti del trentesimo compleanno della Ferragni a Venezia, e anche all’Arena di Verona quando il rapper le ha chiesto di sposarlo, sono gelosissimi perché da quando è arrivato lui nella vita di Chiara per loro c’è sempre meno posto. E per qualcuno di questi “amichetti” c’è un pizzico di invidia: anche loro subiscono il fascino di Fedez e dei suoi tatuaggi e spesso fanno di tutto per dimostrarglielo. Chissà se lui si è accorto?”.