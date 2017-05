Laura Biagiotti è morta: la regina del cachemire si è spenta a 73 anni

Laura Biagiotti è morta. La famosa stilista si è spente nella notte di venerdì alle 2.47 presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma dove era stata ricoverata in gravissime condizioni mercoledì sera dopo che un gravissimo malore le aveva provocato un arresto cardiaco.

LAURA BIAGIOTTI E’ MORTA

Il mondo della moda piange Laura Biagiotti. La famosa stilista italiana era nota in tutto il mondo. Il New York Times l’aveva soprannominata “la regina del cachemire”. In quasi tutti i suoi abiti, infatti, usava spesso quella lana così pregiata. Semplice, raffinata, elegante e mai sopra le righe: la Biagiotti era considerata la signora della moda italiana.

Con il suo stile sobrio aveva conquistato le donne più importanti. Tante le attrici e e le star che, nel corso degli anni, hanno scelto di indossare i capi di Laura Biagiotti. Laura Biagiotti ha vissuto cinquant’anni nella moda fondando la sua casa in cui sono passate tre generazioni di donne.

La stilista ha portato il “made in Italy” nel mondo. E’ stata, infatti, la prima a sfilare in Cina nel 1995. Laura Biagiotti è sempre stata legata alla sua città al punto da dedicarle, negli anni ’80, anche una collezione di profumi.

La notizia della morte ha colpito tutto e la figlia Lavina, su Twitter, ha voluto salutarla con un brano del Vangelo di San Giovanni:“Nella casa del padre mio vi sono molti posti. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a preparavi un posto”.