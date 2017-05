Nina Moric, addio alla tv? Su Corona: “E’ il padre di mio figlio”

Nina Moric ha deciso di allotnanarsi dal mondo dello spettacolo per tuffarsi nella politica. L’ex modella, infatti, non ha nascosto di simpatizzare per Casa Pound al punto da essere pronta ad impegnarsi come nella comunicazione politica.

NINA MORIC, L’ADDIO AL MONDO DELLO SPETTACOLO

Ai microfoni del settimanale Oggi, Nina Moric ha spiegato la sua scelta: “Nessuno mi ha fatto fuori dalla tv: ho scelto io di allontanarmi. Il piccolo schermo aveva smesso di darmi soddisfazioni. Certo, ogni tanto faccio ancora qualcosa nella moda, ma ritengo più importante, in questo momento, impegnarmi per qualcosa di utile”.

Lavorare nel mondo dello spettacolo diventa ogni giorno più difficile. Colpa di tale situazione è anche il suo essere l’ex moglie di Fabrizio Corona che, stando a quanto afferma l’ex modella, avrebbe influenzato la sua carriera: “Moltissimo. E non aggiungo altro. È il padre di mio figlio. Punto. Mi sono scocciata di parlare di lui”.

Nessuna rivalità, invece, nei confronti di Belen Rodriguez che, esattamente come lei, ha diviso parte della sua vita con Fabrizio Corona: “Che motivo avrei per invidiarla? E di quale successo stiamo parlando? Francamente sono quattro o cinque anni che non vedo la tv”.

Una nuova vita, dunque, per Nina Moric che, sentimentalmente, sta vivendo un perioso sereno accanto al fidanzato Luigi Mario Favoloso.