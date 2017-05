Uomini e Donne, pesantissima accusa: “Hanno preso in giro la redazione”

I colpi di scena della stagione di Uomini e Donne non sono ancora finiti. Dopo Gemma Galgani, ancora protagonista della trasmissione per la decisione di rompere con Marco Firpo, torna al centro dell’attenzione il suo ex compagno, Remo Proietti ma non per alcune rivelazioni su Gemma ma su Graziella Montanari, la dama che, nel corso delle ultime puntate del trono over, è stata protagonista di accese discussioni con il cavaliere Manfredo.

UOMINI E DONNE, REMO PROIETTI ATTACCA GRAZIELLA

Dopo aver frequentato, senza successo, Manfredo, Graziella si è detta pronta a conoscere nuovi pretendenti. Alla sua corte è così arrivata Sabatino Fusconi che il pubblico del trono over di Uomini e Donne ricorda per la corte fatta a Gemma Galgani.

Tra Graziella e Sabatino, tuttavia, la conoscenza è ancora agli inizi anche se, stando ad un durissimo post pubblicato da Remo Proietti su Facebook, i due sarebbero d’accordo da tempo e starebbero prendendo in giro la redazione.