Uomini e Donne, rivelazione bollente di Alex Adinolfi

Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione si stanno godendo i primi giorni da innamorati. La coppia, dopo la registrazione della scelta, si è concessa una piccola vacanza in Puglia. Quella di Rosa e Pietro è stata una scelta che ha emozionato molto il pubblico di Uomini e Donne ma che ha deluso Alex Adinolfi.

UOMINI E DONNE, LA RIVELAZIONE DI ALEX ADINOLFI

Alex Adinolfi, sin dalla sua prima esterna con Rosa, ha creduto fortemente di poter trovare l’amore a Uomini e Donne. Purtroppo, però, l’arrivo di Pietro Tartiglione ha capovolto la situazione al punto che, alla Perrotta, sono bastate poche esterne per capire di non poter rinunciare al bell’avvocato.

Per Alex Adinolfi è stata una grande delusione. Nonostante tutto, l’ex corteggiatore non rimpiange nulla del suo percorso. Ai microfoni del Vicolo delle News, ha parlato per la prima volta del suo percorso con Rosa Perrotta svelando anche alcuni particolari inediti di cui uno clamoroso.

“Ci sarebbe da scrivere un libro su tutte le cose che non sono state mandate in onda, quella che più mi brucia c’è stata nell’esterna della sorpresa che ho fatto a Rosa, dove lei ad un certo punto mi ha chiesto: “Hai un letto matrimoniale a casa?” E io le ho risposto: “Sì, perché?” E lei: “Perché ho voglia di dormire con te!”

Sempre in quell’esterna, prima di andare via, lei mi ha ribaciato (tutto questo ovviamente non è stato montato) e poi io la rincorro per baciarla ancora una volta…ma ormai è acqua passata, la scelta è stata fatta e non ha più senso parlare di cosa è accaduto”, ha dichiarato Alex.