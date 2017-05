Amici 2017, duro colpo a poche ore dalla finale: “Mi ha deluso”

Questa sera, alle 21.10 su canale 5, andrà in onda la finalissima di Amici 2017. A contendersi la vittoria saranno Andreas Muller, Riccardo Marcuzzo, Federica Carta e Sebastian Melo. La serata sarà divisa in due fasi. Nella prima, ci sarà un “tutti contro tutti” al termine della quale il ballerino più votato e il cantante più votato si contenderanno la vittoria nell’ultima sfida. A poche ore dalla finalissima, Federica Carta è finita nel mirino di Mike Bird, il cantante eliminato nella semifinale.

AMICI 2017, MIKE BIRD ATTACCA FEDERICA CARTA

Ai microfoni di Vanity Fair, Mike Bird ha rivelato di non aver gradito l’esultanza di Federica la sera della finalissima quando Maria De Filippi ha annunciato il nome di Riccardo Marcuzzo come quarto finalista. “Può anche avere esultato, i veri vincitori per me sono quelli che rimangono nel tempo. Sono felice per chi è rimasto, soprattutto per Sebastian che è la persona che ha lavorato di più, senza perdersi in chiacchiere. Io, comunque, non mi sarei mai permesso di esultare per nessuno”.

Nonostante l’eliminazione da Amici, Mike, poi, confessa di sognare un futuro nella musica: “Ho vissuto questa esperienza in modo abbastanza razionale. La botta dell’uscita è arrivata e l’ho digerita, anche se rimango comunque un po’ amareggiato, ovviamente. Ho già ripreso a fare le cose che facevo prima, vedere tutti i miei amici, frequentare i posti in cui andavo prima di Amici. A suonare, a mettermi in moto per la musica”.