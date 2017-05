Floriana Secondi e la confessione sulla madre: “Non l’ho mai odiata”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Floriana Secondi ha parlato del difficile rapporto con la madre. Come ha già raccontato ai microfoni di Domenica Live, Floriana Secondi non ha rapporti con la madre ormai da anni.

FLORIANA SECONDI E IL RAPPORTO CON LA MADRE

Floriana Secondi racconta di non aver mai odiato ma mamma: “Non l’ho mai odiata. Nonostante lei mi abbia sempre rifiutata e lo faccia tuttora, io le ho offerto il mio appoggio. Lei era una vittima della droga, è stata condizionata da persone sbagliate ed era troppo giovane per crescere un figlio. Come posso avercela con una persona che ha sofferto, che non è mai stata amata da nessuno? Ora che ho un figlio capisco la fatica di essere madre. Ho imparato che nella vita non si giudica mai nessuno”.

Da mamma, si sente orgogliosa del rapporto che ha con il figlio: “Voglio che mio figlio cresca educato e rispettoso. Ma io ho un bel caratterino… Ogni tanto mi scuso con lui per essere troppo esuberante e gli dico: “Magari avresti voluto un’altra mamma”. Lui però mi abbraccia ed io mi sciolgo”.

Nonostante tutto, Floriana Secondi è una persona serena anche se, attualmente, non ha un compagno: “Era il padre di mio figlio, è stato un fallimento per me ed è un grande dolore che ancora mi porto addosso. Siamo troppo diversi, non potevamo piu’ stare insieme. Lui non ha accettato che la nostra storia sia finita. Ma io guardo avanti”.