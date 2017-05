Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione sono già in crisi? Lui avvistato con un’altra

Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione sono già in crisi? L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la registrazione della scelta, si sono concessi una piccola vacanza in Salento dove si sono goduti il sole e il mare della terra pugliese. Sbirciando sull’Instagram Stories di Pietro Tartiglione, però, i fans non hanno potuto non notare una presenza femminile accanto al bell’avvocato.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTIGLIONE, CHI E’ LA RAGAZZA ACCANTO ALL’EX CORTEGGIATORE?

Belli e innamorati, Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione formano quella che, secondo i fans, è una delle coppie più belle nate nel programma di Maria De Filippi. Il bell’avvocato di Caserta, durante la vacanza trascorsa con Rosa in Salento, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato foto e video insieme alla sua fidanzata. Su Instagram Stories, però, Pietro ha pubblicato una serie di filmati in cui è in compagnia di alcuni amici tra i quali spicca la presenza di una ragazza che, però, non è Rosa. Che fine ha fatto la Perrotta?

I fans possono stare tranquilli. Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione procede tutto a gonfie vele. Nonostante le recenti dichiarazioni di Alex Adinolfi, Rosa è fermamente convinta di aver fatto la scelta migliore. A svelare il mistero dell’assenza di Rosa al suo fianco è lo stesso Pietro che, sempre su Instagram Stories rivela: “Se non vedete foto e video di me e Rosa insieme è semplicemente perchè dobbiamo rispettare dei tempi. Dovete avere un altro po’ di pazienza e poi ne avrete in abbonadanza”, afferma Pietro.

Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione, dunque, continuano a non potersi farsi vedere insieme al punto che l’ex tronista riaprirà il suo profilo social ufficiale solo il 31 maggio, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne che sarà dedicata proprio al post scelta di Rosa e Pietro.

