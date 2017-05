Tutto può succedere 2 anticipazioni nona puntata: Giulia va a convivere con Alberto, Giovanni rivuole Ambra

Su Raiuno è tornata la famiglia Ferraro. Dopo il successo della prima stagione, su Raiuno sta andando in onda “Tutto può succedere 2” che vanta su un grande cast. Tra i protagonisti, infatti, abbiamo Pietro Sermonti, Maya Sansa e Ana Caterina Morariu, con la partecipazione di Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. La prima stagione si era conclusa con un finale aperto: tra i Ferraro c’era chi non era riuscito a fare i conti con il passato, chi desiderava con tutte le sue forze un altro figlio e chi scopre improvvisamente di aspettare il bambino. Cosa succederà invece in Tutto può succedere 2?

Tutto può succedere 2, anticipazioni nona puntata

Giulia decide di andare a convivere con Alberto senza informare la sua famiglia. Giovanni, dopo essere tornato a Roma, si rende conto di essersi pentito di aver lasciato Ambra e così decide di riconquistarla ma lei lo rifiuta. Anche per Alessandro, però, i problemi sono dietro l’angolo.

Insieme a Carlo, Alessandro ha deciso di assumere per la direzione del locale Barbara. La ragazza s’invaghisce subito di Alessandro e alla fine bacia l’uomo. Alessandro, però, decide subito di confessarlo alla moglie che non la prende benissimo e pretende che Barbara venga subito licenziata.

Federica, infine, oltre ad essere preoccupata per Max che viene continuamente derisa dai compagni di classe, soffre ancora per la fine della relazione con Lorenzo. Feven, invece, continua a frequentare Valerio.

GUARDA IL VIDEO DELLA STORIA DI UOMINI E DONNE