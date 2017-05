Il Segreto, anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno: il ritorno di Maria e Gonzalo

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 29 MAGGIO

Il camion con i vaccini arriva a Puente Vejo ma Francisca organizza un boicottaggio. Beatriz ha una crisi nervosa e Luca, temendo che possa perdere nuovamente la parola, consiglia a Camila di ricoverarla in una clinica specializzata. Camila, però, decide di tenere con sè Beatriz mentre Elias continua a fare di tutto per convincerla a lasciare Hernando.

IL SEGRETO 30 MAGGIO

Con l’aiuto di Aurora, Lucas riesce a far arrivare a Puente Vejo i vaccini per i bambini. Dopo aver saputo da Severo che Puri è viva, Raimundo chiede scusa a Francisca la quale, subito dopo, riceve un uomo a cui ordina di esegueire un crimine per conto suo. Hernando decide di rifiutare la difesa dell’avvocato nel processo in cui è coinvolto mentre Beatriz, assistita da Matias, sta sempre più male.

IL SEGRETO 31 MAGGIO

Elias sfrutta ogni occasione per insinuarsi nella vita di Camila mentre Emilia e Alfonso ricevono una lettera da Maria e Gonzalo. Francisca sospetta che Fe la spii e che abbia rovistato nei suoi cassetti ma la cameriera continua a mentenere il segreto per non tradire Emilia. Carmelo scopre che Filo sta mentendo perchè ha abbandonato la figlia malata subito dopo la nascita.

IL SEGRETO 1 GIUGNO

Hernando sembra pronto ad accettare il suo destino ma Camila non si arrende e, tra le carte, trova la ricevuta di versamente di denaro fatti da Hernando, ogni mese, ad una donna di nome Remedios. Alla villa, a sorpresa, arriva Cristobal e Francisca teme che possa accadere qualcosa.