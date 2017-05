Una vita, anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno: torna il sereno tra Juliana e Leandro, Cayetana inganna Teresa?

Inizia oggi una nuova settimana di Una Vita la famosa soap opera spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 29 MAGGIO

Cayetana continua a mettere alla prova Teresa mentre Ramon è tormentato dai sensi di colpa per aver fatto piacchiare Norberto. Ursula dice a Fabiana di non voler più lavorare come domestica di Cayetana e minaccia ritorsioni se la signora non le darà i soldi che ha chiesto. Fabiana riferisce tutto alla figlia e si propone come nuova domestica.

UNA VITA 30 MAGGIO

Guadalupe e Lolita si offrono di trovare una domestica per i Palacios. Pablo non dice a Leonor come ha fatto a trovarla mentre Leonor si rende conto che Rosina non è ancora pronta a perdonare Casilda. Victor decide di tornare a lavora ma non ha ancora personato Juliana mentre Cayetana convoca di notte Ursula.

UNA VITA 31 MAGGIO

Ursula riceve da Cayetana una sostanziosa somma di denaro per mantenere il segreto e lasciare Acacias. Mauro, però, con l’aiuto di Celia e Felipe riesce a convincerla a parlare. Trini nota il nervosismo di Ramon il quale riceve dai debitori che hanno deciso di pagare, molto denaro. L’uomo, però, si rifiuta di confidarsi con la moglie.

UNA VITA 1 GIUGNO

Susana, dopo aver scoperto che Leandro è il padre di Victor, attacca pesantemente Juliana. Pablo cerca di convincere Casilda ad andare a trovare Martin. Cayetana, infine, temendo che Ursula possa parlare, comincia a confessare a Fabiana di aver avuto un ruolo nella morte di German e Manuela.