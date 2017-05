Beautiful, anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno: Eric e Katie vicini, Quinn sempre più gelosa

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

BEAUTIFUL 29 MAGGIO

Eric e Quinn guardano la sfilata della Forrester da casa. Tutto procede per il meglio ma quando Quinn fa sfilare i gioielli, la tiepida reazione degli ospiti convince Ridge a non far sfilare il modello di punta e impedisce a Steffy di indossarlo. Quinn, non sapendo cosa fare, decide d’indossarlo lei conquistando tutti.

BEAUTIFUL 30 MAGGIO

Dopo il grande successo ottenuto da Quinn, Ridge e Steffy riflettono sull’errore commesso. Wyatt è felice per la madre e confessa ad Ivy di voler essere sempre dalla parte di Quinn ed Eric. Quinn, tornata a casa, s’insospettisce quando vede delle tracce di rossetto su un bicchiere.

BEAUTIFUL 31 MAGGIO

Rick scopre che Katie era da Eric duranta la sfilata ed è contento perchè sa che Quinn si prenderà tutto il merito per il successo della sfiata. Quinn è molto contrariata e decide di fare una telefonata a Katie per dirle di stare lontana da suo marito. Ridge va da Brooke per cercare di riconquistarla.

BEAUTIFUL 1 GIUGNO

Katie vorrebbe comprare una casa accanto a quella di Eric ma ha paura della reazione di Quinn. Bill va da Brooke per capire se vuole davvero sposarlo. Brooke gli dice di amarlo ancora e lo convince a passare del tempo con R.J che continua a non sopportare la loro relazione. Quinn si gode il successo della sfilata ma confessa a Wyatt di essere seccata dall’amicizia di Eric e Katie.