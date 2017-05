Cristian Gallella e Tara Gabrieletto: arriva il grande annuncio

Che fine hanno fatto Cristian Gallella e Tara Gabrieletto? Dopo essersi sposati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno fatto una scelta di vita che, da un lato piace ai fans e dall’altro li rattrista.

CRISTIAN GALLELLA E TARA GABRIELETTO, LA DECISIONE

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, sono diventati i protagonisti del piccolo schermo partecipando a diverse tramissioni come Verissimo e Pomeriggio Cinque. Cristian, inoltre, ha anche avuto la possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi dove ha riscosso tantissimo successo.

Dopo la celebrazione del matrimonio, però, tutto è cambiato. I due, infatti, hanno deciso di cambiare vita e si sono trasferiti a Roma per tuffarsi in un’attività imprenditoriale sperando di avere una base economica più solida per allargare la famiglia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv.

“Abbiamo deciso di buttarci in una nuova attività professionale. E lo stiamo facendo insieme con alcuni soci che sono romani. Per questo ci siamo trasferiti qui” – ha dichiarato Cristian Gallella che ha poi aggiunto – “Non rinnego nulla del mio passato. Nella vita si cresce, si cambia. E ora sento il bisogno di avere tra le mani qualcosa di più solido e concreto, che ci garantisca una certa tranquillità e stabilità“.

E sul rapporto con Tara, Galella ha dichiarato: “Litighiamo molto meno. Ho cambiato il mio stile di vita. Faccio meno serate, stiamo meno tempo lontani, perciò Tara non ha più motivi per essere gelosa. E poi adesso, quando litighiamo, lo facciamo in maniera diversa rispetto a prima. Affrontiamo tutto in maniera più matura”.