Uomini e Donne, Giulia Latini e la clamorosa dichiarazione su Giulia Latini

Mentre Soleil Sorgè e Luca Onestini si godono le prime settimane da fidanzati, la corteggiatrice rifiutata di Uomini e Donne, Giulia Latini, è tornata alla sua solita vita fatta di studio e amici. Giulia, però, continua ad essere seguitissima dai fans che sperano di vederla sul trono nella prossima stagione di Uomini e Donne. Prima di capire se ciò accadrà, tuttavia, Giulia Latini è pronta a godersi l’estate.

UOMINI E DONNE, LE DICHIARAZIONI DI GIULIA SU LUCA

Giulia Latini, prima di voltare definitivamente pagina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage tirando le somme della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi:

“Non ho più sentito Luca dopo la scelta. Dal momento in cui gli ho augurato buona fortuna, ho ritenuto fosse giusto che ognuno andasse per la sua strada. La preferenza verso Soleil esisteva già da tempo, ma magari il culmine è arrivato nelle settimane in cui non ci ha viste. Credo al fatto che lui avesse dei dubbi e che abbia temporeggiato solo allo scopo di toglierseli. Penso che con me non abbia finto, le lacrime nella nostra ultima esterna lo dimostrano. So di aver detto, immediatamente dopo la scelta, che mi sentivo usata ma si è trattato di uno sfogo dettato dalla rabbia”.

Giulia si dice pronta a dire no a Luca qualora dovesse tornare da lei: “Se tornasse da me adesso, gli direi di no. Ha avuto la sua occasione. Se ha preferito altro, va bene così. Se dovessi trovarmelo davanti, non gli direi nulla. Non ho proprio più nulla da dirgli”.

E su Mattia Marciano, il corteggiatore di Desirèe Popper con cui è nata una bella amicizia, la Latini aggiunge: “Mattia e io siamo accomunati da una grande delusione. Ci stimiamo profondamente, ma non c’è altro. Lui sta ancora male per come sono andate le cose. È difficile rassegnarsi al fatto che Desirèe non abbia nemmeno voluto provarci”.