Uomini e Donne: scoppia un’altra coppia, l’annuncio ufficiale

Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne. Da settimane, sul web, si rincorrevano numerosi rumors sulla rottura della coppia ma ora è arrivata l’ufficializzazione. L’annuncio non ha sorpreso i fans che si aspettavano una notizia del genere da diverso tempo.

UOMINI E DONNE, ISABELLA FALASCONI E MAURO DONA’ SI SONO LASCIATI

A dirsi addio sono stati Isabella Falasconi e Mauro Donà. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati dopo due anni dalla loro partecipazione a Temptation Island. I due, dopo essersi conosciuti nel programma di Maria De Filippi, decisero di partecipare a Temptation Island dove la loro avventura non fu delle più felici.

Mauro Donà, infatti, perse la testa per la tentatrice Marta Krevsun ma, l’ultimo giorno di permanenza nel villaggio dell’amore, cambiò idea chiedendo scusa ad Isabella che decise di perdonarlo e concedergli una nuova possibilità.

I due sembravano nuovamente felici ma da diversi mesi non pubblicavano più foto di coppia sui social. L’addio tra l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne risalirebbe all’inizio dell’anno ma solo in queste ore la Falasconi ha ufficializzato il tutto con il seguente messaggio pubblicato sui social network: “La vita ci fa vivere esperienze belle o brutte. Insegnano qualcosa di importante che può cambiarti la vita”.