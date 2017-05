Isola dei Famosi spagnola: Paola Caruso aggredita, pugno in testa e…

Non è assolutamente facile l’avventura di Paola Caruso sull’Isola dei Famosi Spagnola. L’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la prima esperienza sull’Isola dei Famosi italiana, ha deciso di riprovarci in Spagna dove, sin dalla prima puntata, ha dovuto fare i conti con una situazione non facile per lei.

ISOLA DEI FAMOSI SPAGNOLA, AGGRESSIONE A PAOLA CARUSO

Paola Caruso è, nel bene e nel male, la grande protagonista del reality show spagnolo. Dopo essere diventata zombie che l’ha costretta a vivere da sola dagli altri, Paola Caruso ha litigato pesantemente con molti concorrenti dopo il tentativo degli altri naufraghi di rubarle una stuoia. Poi ha avuto un flirt con Ivan Gonzalez e, recentemente, è stata aggreddita.

Secondo quanto riporta il sito BitchyF, Leticia Sabater, nuova zombie di Supervientes, costretta a rubare cibo e oggetti agli naufraghi per sopravvivere, ha sottratto le scarpe a Paola Caruso che ha prontamente reagito. Leticia, però, ha sferrato un pugno in testa all’ex Bonas che ha dato sfogo alla sua rabbia. Sono volate, infatti, insulti e minacce di morte (“Le spacco la faccia nella roccia!”). Di fronte a tale situazione, la produzione dovrà prendere dei provvedimenti in quanto la Sabater ha infranto il regolamento.

Paola Caruso, dunque, pur essendo partita in svantaggio rispetto agli altri concorrenti, più famosi in Spagna, potrebbe arrivare fino in fondo.