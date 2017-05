Temptation Island: Asia Nuccetelli ci sarà? A svelarlo è Antonella Mosetti

Asia Nuccetelli è diventata una vera e propria diva dei social.

Da quando ha partecipato alla prima edizione italiana del Grande Fratello Vip, la figlia di Antonella Mosetti, ha conquistato i telespettatori che ora la seguono sul web.

Asia Nuccetelli a Temptation Island?

A poche settimane dall’inizio di Temptation Island 2017 si è sparsa la voce di una possibile partecipazione di Asia nelle vesti di tentatrice ed i fans sono impazziti.

A svelare la verità è stata però la madre della Nuccetelli a Gossip Tv e Radio Free Station:

“Asia non parteciperà a Temptation Island. Lei ha altri progetti e non è minimamente interessata a fare la tentatrice”

La Mosetti ha infatti rivelato che Asia non è tagliata per il ruolo di tentatrice e che non è interessata a partecipare a questo reality, preferendo invece dedicarsi ad altri progetti ed impegni.

E’ un vero peccato che Asia abbia deciso di non prendere parte al programma, perchè sarebbe stato curioso vederla nel villaggio in compagnia di Luca Onestini, fidanzato della sua amica Soleil Sorgé.